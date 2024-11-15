مصرع عاملين من جنين وطوباس في ورشة بناء في طمرة

وطن: لقي عاملان من محافظتي جنين وطوباس والأغوار الشمالية مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر انهيار جدار خلال عملهما في ورشة بناء بمدينة طمرة داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية، بمصرع الشاب حمزة موفق نجم من قرية سيريس جنوب جنين، والفتى إبراهيم هيثم صوافطة من طوباس، بعد أن وقع عليهما جدار اسمنتي خلال عملهما في ورشة بناء في مدينة طمرة.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل داخل أراضي الـ48 بلغ منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 63 ضحية غالبيتهم من العمال الفلسطينيين والأجانب.