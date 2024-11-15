7 شهداء باستهداف الاحتلال خيمة للنازحين في خانيونس

وطن:استشهد 7 مواطنين، عصر اليوم الجمعة، إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس نوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت خيمة لعائلة "عبد العال" في مواصي خانيونس؛ أسفر عن 7 شهداء وعدد من الإصابات.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه والطواقم الطبية الأخرى نقلت عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بالمواصي غرب خانيونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ406 لحربه الدموية على قطاع غزة، استهداف الفلسطينيين في منازلهم وأماكن نزوحهم، مع تشديد حصاره على القطاع، واستمرار عمليات نسف المباني السكنية.