مستوطنون يقتحمون تجمع سمرة بالأغوار الشمالية

وطن: اقتحم عدد من المستوطنين، اليوم الجمعة، خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين اقتحموا التجمع، وتجولوا بين خيام المواطنين وأرهبوهم.

واضاف أن المستوطنين يتواجدون أغلب الساعات بين الخيام، في محاولة منهم لاستفزاز المواطنين، وترويعهم؛ بهدف إجبارهم على ترك خيامهم.

وتعاني مناطق عديدة في الأغوار الشمالية من عربدات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على التجمعات البدوية الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى تهجير خمسة تجمعات تتكون من 18 عائلة يبلغ عدد أفرادها 118 مواطنا، ليضافوا إلى 24 تجمعا تتكون من 266 عائلة يبلغ عدد أفرادها 1517 مواطنا، تم تهجيرهم قسرا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.