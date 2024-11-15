حماس: استشهاد الأسيرين عليوي واسليم يكشف سياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال

وطن: قالت حركة حماس، ظهر اليوم الجمعة، إن استشهاد الأسير القائد سميح عليوي من نابلس والأسير أنور اسليم من غزة داخل سجون الاحتلال يمثل انعكاسًا لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الأسرى.

وأكدت "حماس" في بيانها أن هذه الجرائم تأتي في سياق سياسة القتل البطيء والممنهج التي ينتهجها الاحتلال من خلال الإهمال الطبي المتعمد وممارسات التعذيب والتنكيل الوحشية.

وشددت على أن معاناة الأسرى داخل السجون، والتي أودت بحياة العديد منهم، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والتشريعات الإنسانية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل وصمة عار على جبين الاحتلال ودليلًا على إجرامه الممنهج.

وأشارت الحركة إلى أن ما يتعرض له الأسرى من قمع وحرمان يستدعي تحركًا عاجلًا على كافة المستويات لإنقاذهم من سياسات حكومة الاحتلال الفاشية التي تعمل على تصعيد الانتهاكات بشكل علني.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني وذوي الأسرى وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف الجهود لدعم الأسرى وإسنادهم بشتى الوسائل، والعمل على فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسيرين سميح سليمان محمد عليوي (61 عامًا) من نابلس، وأنور شعبان محمد اسليم (44 عامًا) من غزة.

وباستشهاد الأسيرين، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 280 شهيدًا منذ عام 1967، بينهم 43 شهيدًا بعد السابع من أكتوبر 2023.