حزب الله يستهدف قاعدة "طيرة الكرمل" جنوب حيفا بصواريخ نوعية.. ويتصدى لتوغلات الاحتلال جنوباً

وطن:تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدافاتها النوعية شمالي فلسطين المحتلة، بالتوازي مع تصدّيها لقوات الاحتلال التي تحاول التوغّل جنوبي البلاد.

وفي أحدث عملياتها، ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ9:00 من صباح اليوم الجمعة، قاعدة "طيرة الكرمل" في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وذلك في إطار سلسلة "عمليات خيبر".

واطلق حزب الله صلية صاروخية من لبنان في اتجاه شمال حيفا، حيث دوّت صفّارات الإنذار فيها وفي "الكريوت"، فيما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة، وسقط صاروخ قرب الشارع رقم 79 إلى وقوع 3 إصابات.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة الـ12:15 من ليل الخميس – الجمعة، قاعدة "شراغا" (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

اشتباكات جنوبي لبنان

وبالتوازي مع عملياتها النوعية، تخوض المقاومة الإسلامية معارك ضارية جنوبي لبنان، واشتباكات على محور مثلّث الجبين - طيرحرفا - شمع في القطاع الغربي بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وأوضحت مصادر لبنانية أنّ قوات الاحتلال "تحاول التقدّم في اتجاه البياضة ووادي حامول"، فيما استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في الأودية الفاصلة بين بلدتي طيرحرفا وشمع.

وبيّنت المصادر أنّ "المسافة بين شمع وطيرحرفا قصيرة، ولكنّها منظورة وتجعل الاحتلال مكشوفاً، ومن الصعب أن يحمي نفسه".

وفي السياق، أكّدت أنّ حزب الله "يلاحق لواء غولاني داخل الأراضي اللبنانية وفي عمق الأراضي المحتلة".

وكان حزب الله قد أصدر، أمس الخميس، 32 بياناً عن عملياته التي استهدف فيها قواعد عسكرية، وتجمّعات لجنود الاحتلال ومستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

المصدر:"الميادين"