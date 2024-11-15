خمسة شهداء في قصف الاحتلال على غزة وبيت لاهيا

وطن: استشهد، اليوم الجمعة، خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا، وباستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي قرب مفرق الأمن العام غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 103,370 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023