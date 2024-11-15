مستوطنون يدنسون مسجدا في دورا وينتشرون في عدة مناطق جنوب غرب الخليل

وطن: دنس مستوطنون اليوم الجمعة، مسجدا في خربة مراح البقار ببلدة دورا، وسط هتافات بالعبرية، ورقص وغناء، كما انتشروا في قرية العلقة جنوب الخليل، قرب منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة كبيرة من عصابات المستوطنين اقتحمت خربة مراح البقار ببلدة دورا وانتشرت في الجبال، كما اعتلى المستوطنون مئذنة مسجد في المنطقة، وسط هتافات بالعبرية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين انتشرت في منطقة العلقة "بين بلدتي دورا والظاهرية"، وهي الطريق الوحيدة التي يسلكها المواطنين من الظاهرية للوصول إلى بلدة دورا، ومدينة الخليل، عقب إغلاق الاحتلال كافة الطرق في تلك المنطقة.

يذكر ان عصابات المستوطنين كثفت من اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال، خاصة في الآونة الأخيرة في موسم قطف الزيتون.