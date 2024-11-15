شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال المتواصل للمواطنين في غزة

وطن: استشهد 6 مواطنون وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، إثر استهدافين متزامنين للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين على الأقل جراء ثلاث غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة، منها اثنتان على مفترق بهلول وواحدة على مفترق الأمن العام في حي الشيخ رضوان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ406 لحربه الدموية على قطاع غزة، استهداف الفلسطينيين في منازلهم وأماكن نزوحهم، مع تشديد حصاره على القطاع، واستمرار عمليات نسف المباني السكنية.

فيما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وبلدة النصر في قطاع غزة.

وعملت طواقم الإنقاذ على انتشال جثماني شهيدين وعدد من الجرحى بعد استهداف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 103,370 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.