"الأونروا": المستشفيات في المناطق المحاصرة دُمرت ويوجد جراح واحد شمالي غزة

وطن: أكدت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، لويز ووتريدغ، أن المستشفيات في المناطق المحاصرة في قطاع غزة دمّرت، ولم يبقَ سوى جرّاح واحد شمالي غزة، بحسب مجلة "نيويوركر".

كما لفتت إلى أن "إسرائيل" رفضت جميع طلبات الأونروا "بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة". وقالت إنّ "إسرائيل" لم تسمح بدخول أي طعام إلى مناطق حوصرت في شمال غزة لمدة شهر كامل.

وكانت ووتريدغ قد أكدت خلال مؤتمر صحافي قبل أيام أنّ "أيّ شيء يحدث (السماح بإدخال المساعدات) سيكون متأخراً للغاية، فقد قُتل الآلاف والآلاف من الناس بلا سبب. لقد قُتلوا بسبب نقص المساعدات، وبسبب استمرار القصف، ولأننا لم نتمكّن حتى من الوصول إليهم تحت الأنقاض".

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن منظّمات للمساعدات الإنسانية أنّ ما لا يقل عن 75 ألف شخص لا يزالون محاصرين شمالي القطاع من دون إمدادات، لافتةً إلى أنّ نحو 100 ألف شخص نزحوا من شمالي القطاع إلى مدينة غزة.

المصدر:"الميادين"