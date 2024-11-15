شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح وبلدة النصر

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وبلدة النصر في قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثماني شهيدين وعدد من الجرحى بعد استهداف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

كما نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، شهيدين (مواطن ونجله) وعدد من الجرحى الى مستشفى غزة الاوروبي، بعد قصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلًا في بلدة النصر، شمال شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 103,370 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.