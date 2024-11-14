عشرات الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، مساء اليوم الخميس، جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد 8 مسعفين من الدفاع المدني و9 مدنيين جراء غارات استهدفت مدينة بعلبك، في حين استشهد 4 مسعفين و11 مدنيا جراء غارات على النبطية وبلدتي عربصاليم وجويا جنوب لبنان.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، مستهدفة منطقتي الشياح والغبيري. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، مدينتي صور والنبطية وبلدات جباع، سرعين، زيتا، طورا، معركة، حانين، الطيري، تمنين التحتا، شمسطار، بوداي، دورس، شتورة، شبعا، طاريا، البياضة، رسم الحدث، البزالية، المنصوري، بنت جبيل، قناريت، شقرا، حومين الفوقا، حبوش، قانا، صير الغربية، بنعفول، ميفدون، دير عامص وعيتيت في جنوب لبنان والبقاع.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 21 شخصا جراء غارات الاحتلال يوم أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 3386 شهيدا، بالإضافة إلى 14417 جريحا.