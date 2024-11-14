لازاريني: وضع غزة بائس ولن يقدر على دعم أهلها سوى "الأونروا"

وطن: وصف المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، الوضع الإنساني في غزة بأنه "بائس"، مضيفاً أن الناس في القطاع "يعيشون أوضاعاً مزرية".

وأكد لازاريني أنه "ما من وكالة دولية قادرة على تأمين الدعم للمواطنين في غزة باستثناء (الأونروا)".

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين رأى أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون معالجة قضية الشعب الفلسطيني".

وقال لازاريني في وقت سابق من اليوم الخميس، إن تفكيك "الأونروا" سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية في غزة، محذراً من أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين في القطاع "سيُحرم الحقّ في التعليم" إذا انهارت الوكالة في القطاع بموجب القرار الإسرائيلي بتعليق عملها.

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة على جميع الصعد، خاصة في شمالي القطاع حيث يرزح مخيم جباليا وبيت لاهيا، تحت حصار وتجويع إسرائيليين وسط قصفٍ جويٍ ومدفعي عنيفين، وعزلٍ كامل للمحافظة عن باقي محافظات غزّة.

وقالت مصادر صحفية في وقت سابق إن هناك 700 ألف فلسطيني في شمالي القطاع يعانون من الجوع، فيما يمنع الاحتلال الوفود الطبية من الوصول إلى المستشفيات.

وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقرّ، الشهر الماضي، قراراً يقضي بمنع أنشطة وكالة "الأونروا" في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

المصدر: "الميادين"