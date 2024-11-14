الصندوق الفلسطيني للتشغيل يطلق سلسلة ورشات توجيهية لمستفيدي مشروع " أيادي "

وطن: عقد الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالتعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وبالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والقطاع الخاص ، سلسلة ورشات توجيهية لمستفيدي ومستفيدات مشروع أيادي الراغبين بتأسيس مشاريع مهنية خاصة بهم، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من تخصصات مهنية عدة، بغرض تقديم نصائح وتوجيهات عملية للمستفيدين فيما يتعلق بمشاريعهم.

هدفت الورشات والتي تمت في كافة محافظات الضفة الغربية، يوم الثلاثاء، الموافق 12-11-2024، إلى التشبيك بين مستفيدي ومستفيدات مشروع أيادي وممثلي القطاع الخاص، بغرض تحقيق مواءمة بين أفكار المستفيدين من المشروع واحتياجات السوق الفلسطيني من جهة، إلى جانب تزويدهم بتغذية راجعة ونصائح تساعدهم في مرحلة تأسيس مشاريعهم الريادية من جهة أخرى.



تخلل الورشات استعراض المستفيدين والمستفيدات من المشروع تجاربهم وخطط مشاريعهم التي ينوون تأسيسها، عقب تلقيهم لتدريبات مهنية وتقنية مكثفة في مراكز التدريب المهني، وفي ورشات حقيقية في سوق العمل، حيث غطت التدريبات ضمن الفوج الثاني من المشروع، عدة تخصصات منها قص الشعر، والخياطة وتصميم الأزياء، وأنظمة البيوت الذكية، وكهرباء السيارات الحديثة، والتمديدات الكهربائية والتحكم، والتجميل وتصفيف الشعر.



أوضحت مديرة المشروع أليس عبدو ان المشروع يستهدف 1080 مستفيد/ة خلال 3 سنوات، بواقع 360 مستفيد/ة كل عام، مشيرة إلى تنوع التدريبات التي تلقاها المستفيدون بدءاً من مهارات القرن الواحد والعشرين، مروراً بتدريبات مهنية وتقنية مكثفة تمت بشكل نظري وعملي في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل وفي ورش عمل حقيقية، وفقاً لاستراتيجية التعلم في مكان العمل "WBL"، تلاها تدريبات مكثفة في إعداد خطط الأعمال، والتي ساعدت المستفيدين من المشروع على تحويل أفكارهم إلى خطط عمل حقيقية يتنافسون خلالها للحصول على منح غير مستردة لدعم تأسيس مشاريعهم المهنية الريادية على أرض الواقع.

بدوره، أشاد مسؤول برنامج قطاع التنمية الاقتصادي في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي "AICS" جوزيبه مارانو بالشراكة الاستراتيجية الطويلة والمثمرة التي تجمع الوكالة والصندوق الفلسطيني للتشغيل، والتي تككلت في عدة مشاريع تنموية وتشغيلية تدعم تعزيز مهارات الشباب الفلسطيني، وخلق فرص عمل، منها مشروع أيادي، ومشروع ستارت أب-فلسطين.

تخلل الورشات جلسة حول آلية التسجيل الضريبي قدمها المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.

يذكر أن مشروع أيادي، ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة العمل، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي “AICS”