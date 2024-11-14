مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع "راس العين" شمال أريحا

وطن: أقام مستوطنون، مساء اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة عند تجمع "راس العين" قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة بمحاذاة عين العوجا، حيث نصبوا خيمة على مقربة من التجمع، وشرعوا بتهيئة الأرض ووضعوا خزانا للمياه.

وأشار إلى أن هناك تزايدا في عدد البؤر الاستيطانية "الرعوية" في منطقة الأغوار، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجمات ضد المواطنين في المنطقة.