في حصيلة أولية .. 15 شهيدا في عدوان اسرائيلي على حي المزة في دمشق

رام الله - وطن: ذكرت وزارة الدفاع السورية ان نحو 15 شخصا استشهدوا في عدوان اسرائيلي على حي المزة في دمشق.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بلاغ مقتضب "حوالي الساعة 15:20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة."