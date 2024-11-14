محافظة القدس تطلق حملة "رحماء بينهم" لتعزيز السّلم الأهلي في المحافظة

القدس – وطن: أطلقت محافظة القدس صباح اليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024، حملة "رحماء بينهم" لتعزيز السلم الأهلي في محافظة القدس، من خلال مؤتمر صحفي عُقد من أمام مقر المحافظة في بلدة الرام، وذلك بتوجيهات من عطوفة محافظ القدس عدنان غيث، وبحضور رجال الإصلاح والعشائر في محافظة القدس والقوى الوطنية والمؤسسات الرسمية والأمنية.

استهلّ رئيس وحدة العلاقات العامة المؤتمر الصحفي بالترحّم على أرواح الشهداء والوقوف للسلام الوطني، ونقل للحضور تحيات عطوفة المحافظ عدنان غيث المغيّب قسرًا بسبب إجراءات الاحتلال بحقه.



بدوره أكّد نائب محافظ القدس عبد الله صيام على أهمية هذه الحملة لتعزيز السّلم الأهلي في محافظة القدس وجميع محافظات الوطن؛ لأن هذه القضية تمس أمن كل فرد.

وأشار صيام أن العدوان الاحتلالي كانت إفرازاته ما نشاهده من المشكلات والاعتداء على الحقوق، مؤكدًا أننا لن نستسلم في القدس لهذه الظاهرة، وحملة "رحماء بينهم" تنطلق لحماية نسيج المجتمع المقدسي وتعزيز تماسكه.