"دم النار" للمتوكل طه..جسر بين الكلاسيكية والحداثة

كتب زياد خدّاش : يتفرد الشاعر والكاتب الفلسطيني المتوكل طه بثلاث خواص:الأولى،ثراء قاموسه الشعري واتساعه،وثانيا،اشتغاله الدؤوب على مشروع شعري ثقافـي،تمتد فـيه كلاسيكيته الشعرية إلى أفق حداثي متزن،وثالثا،أنه أغزر الأدباء الفلسطينيين إنتاجًا، فقد بلغ عدد كتبه ما يفوق الستين كتابا.

وقصة غزارة إنتاج الكاتب الفلسطيني لديها سياق ومبررات خاصة، يتمثل هذا السياق بشعور الكاتب الفلسطيني بأنه فـي سباق مع الزمن، وألّا فرصة لديه سوى بالكتابة،التي يعتبرها ردا مناسبا على مجازر الاحتلال،ويرتبط السياق أيضا برغبته فـي الفضفضة عما بداخله من غضب وحسرة وحيرة واختناقات،تسبب بها أشرس وأطول احتلال فـي العالم.عاش المتوكل كل حروب البلاد وانتفاضاتها،وشارك فـي النضال الفلسطيني جسديا وشعريا وثقافـيا،وقد شكلت كتبه التي كتبها فـي فترات سجنه الطويلة شهادات ووثائق تاريخية وأدبية جمالية لحياة الأسير الفلسطيني صموده وأحلامه، وقصصه.

أمامنا كتاب جديد للمتوكل طه:(دم النار.. توقيعات على جدران غزة) من الإصدارات الجديدة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين،الكتاب مهدى:إلى (غزة التي يجرحها الماء) وهو نصوص ماتعة ومحيرة لا تنتمي لجنس أدبي وحيد فهي ابنة الشعر والسرد والتشكيل والسينما والرقص.تجربة الشاعر وخصوصا فـي كتبه الشعرية والنثرية الأخيرة، تحاول التفلّت من عقالها والذهاب إلى أفق حداثي يتجاوز حدود المعقول فـي الكتابة الكلاسيكية الفلسطينية،لكن الشاعر الأصيل الصادق فـي تعبيره،لا يسمح للتجربة بالتوغل فـي أدغال الحداثة،مخافة فقدان البوصلة والرؤية التي يحرص على الحفاظ عليها،والتي تشكل جوهر مشروعه الثقافـي الكامل وهي الدفاع عن حق الفلسطيني فـي الإبداع والحياة بشكل طبيعي.اكتشف الشاعر منطقة مناسبة ترضي رغبته فـي التجديد من جهة وتحافظ على أصالته من جهة أخرى، فمد جسرا بين كلاسيكيته وحداثته،وبقي يكتب ضمن هذا الحيز، بلغة يعرف بها اتساعا وحيوية ونضارة.

فـي هذا الكتاب (دم النار) يتجلى هذا الجسر كأبهى ما يكن التجلي، فـيذهب إلى جراح غزة الفظيعة، يستنطق إرادتها وحزنها، انكسارها وصلابتها، بنصوص فاتنة تستعير من السرد رقصه ومن الشعر عذوبته.

على الغلاف الأخير يكتب الشاعر مراد سوداني رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين على الغلاف الأخير:

هذه نصوص مسفوحة كسيّال وردة الشهداء المهروسة تحت جنازير دبابات الغول الاحتلالي، نصوص جوالة فـي التفاصيل اليومية وأهوال مقتلة غزة التي أعلنت مركزانية التوحش العالمي.

وعن تجربة المتوكل وسماتها العامة فـي كتاب (دم النار) يقول الشاعر وليد الشيخ: (مفردات الشاعر طه غنية وطازجة،حتى عندما يستدرجها من المعاجم القديمة، إلا أنه يوظفها بشكل أخّاذ،اللغة مطياعة تحت يديه،يعيد إنتاجها،فتصبح أكثر ألقا وحيوية)

من نصوص الكتاب اخترنا هذا النص:

غزة مناديل الدخان وسعفة العويل وفاحشة الجار وبيت العزاء المبعثر وأخدود السواد الكاوي، ولطمة البنت على أبيها، وتغريبة الضياع والنزوح، ورماد الحكاية، وورق المصحف، ووجه العذراء، وسقوط السقف على الرضيع، وغزة جنازة الحمامة، ونعش العروس، ورمح الوثني البغيض، ورقصة المذبوح على تلة المغيب، وانتظار الطعنة وأصيص الزهر الذاوي.