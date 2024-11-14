القناة "12" العبرية: منذ 7 أكتوبر.. إغلاق 90 فندقاً وإقالة آلاف العمال

رام الله – وطن: تناولت القناة "12" العبرية معطيات مقلقة في قطاع السياحة والفنادق، التي تغلق من جراء استمرار الحرب، فيما تمّت إقالة آلاف العمال من وظائفهم.

وتحدّثت إلى أنّ واحداً من كل خمسة فنادق في الأراضي المحتلة، يغلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت إنه حتى اليوم أغلق 90 فندقاً، "وهناك 20% منها لا تعمل، وتمّت إقالة آلاف العمال.

كما أكدت أنّ شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل"، تؤثر على الكثير من المجالات، فيما يتعلق بمجال السياحة وقطاع الفنادق.

وفي ذات السياق، ذكرت أنّ آلاف العائلات التي تعيش من قطاع الفنادق في "إسرائيل" عليها إيجاد عمل جديد.

وأضافت: "نحن نتحدّث عن انخفاض بنسبة أكثر من 85% في السياحة الداخلة في إسرائيل، ليس هناك أي سياحة حقيقية".