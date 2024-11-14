انطلاق فعاليات ماراثون الحق في التعليم "معاً لوقف الإبادة المعرفية"

رام الله - وطن: ﻿ أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن انطلاق فعاليات ماراثون الحق في التعليم تحت شعار (معاً لوقف الإبادة المعرفية/ United against Scholasticide)، وذلك برعايةٍ من الوزارة وبمبادرةٍ من (جامعة بيرزيت، وجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومؤسَّسة التعاون) وبتنظيمٍ من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

ويأتي هذا الماراثون تحدياً لمُمارسات الاحتلال؛ بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزة، وذلك بهدف العمل جنباً إلى جنب لضمان استمرار حصول طلبة قطاع غزة على حقهم في التعليم الجامعي، ورفضاً لكل المُخطَّطات التي تهدف إلى محو المؤسَّسات الأكاديميَّة القائمة، بحيث يقف القائمون على هذا الحدث سوياً أمام مسؤولية جماعية وطنيَّة تستدعي العمل بشكلٍ مُوحَّدٍ لدعم جامعات وكليات غزة، ورفضاً للإبادة المعرفيَّة.

وسيُطلِق المُشاركون الماراثون كحملةٍ وطنيةٍ ودوليةٍ كبيرة، يتم فيها تنظيم ماراثونات في كافة مؤسَّسات التعليم العالي الفلسطينيَّة في كلِّ مُحافظة من مُحافظات الوطن في الضفة الغربيَّة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُصادف يوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للنداء الذي أصدرته جامعات غزة لمُقاومة حملة "الإبادة المعرفيَّة" المُستمرَّة في فلسطين عموماً، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، واستمراراً للنداء المُوحَّد الصادر عن الجامعات الفلسطينيَّة من أجلِ العدالة والحُريَّة في فلسطين، فاليوم وفي ظلِّ تكثيف حملات الاضطهاد والاستبداد، وتقييد حُريَّة الحركة والتنقل في الضفة الغربيَّة؛ تتجلى آثار العدوان المُستمر على قطاعي التعليم العام والعالي في فلسطين على شكلِ إبادةٍ معرفيَّةٍ مُمنهَجَة، حيث تَعَمَّد الاحتلالُ ضرب البنية التحتيَّة لجامعات وكليات غزة وتدميرها، واستهداف كوادرها العلميَّة بإبادةٍ مُمنهَجَةٍ؛ بهدف تجهيل الأجيال القادِمة.

ومن أجل غزة؛ ستنطلق الفعاليات مِن الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبمُشاركةٍ مِن جامعاتٍ إقليميَّة ودوليَّة، وحركات المُناصَرة مِن طلبةٍ وأكاديميين ونشطاء دوليين بشكلٍ افتراضي وواقعي في بعضها، وبمُشاركةٍ مِن المُؤثِّرين على منصات التواصل الاجتماعي؛ رفضاً للإبادة المعرفيَّة في قطاع غزة، بحيث يرفع المُشاركون خلال الماراثون شعار الحق بالتعليم، ورفض الإبادة المعرفيَّة، بهدف دعم مؤسسات التعليم العالي في غزة.

وسيذهب ريع جميع فعاليات هذا الماراثون لدعم طلبة مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وذلك عَبرَ مؤسَّسة التعاون، وبإشرافٍ وتوجيهٍ مِن وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتنسيق مع جامعات وكليات غزة؛ لتعزيز قدرتها على البقاء والصمود والاستمرار.

وسيُفتح المجال لشراء التذاكر، التي ستكون مُتاحة إلكترونياً، ولأية تبرُّعات أخرى مَحليَّاً ودولياً، وبشكلٍ إلكتروني؛ يوم 16/11/2024، وذلك من خلال القنوات الآتية:



• الموقع الإلكتروني الآتي لمؤسَّسة التعاون اضغط هنا

• من خلال مراكز ووكلاء جوال الحصريين في مُختلف محافظات الوطن.

• للراغبين بالحصول على معلومات إضافية حول الماراثون؛ يُرجى زيارة الموقع الرسمي لماراثون فلسطين اضغط هنا