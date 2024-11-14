مخطط جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

رام الله – وطن: أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن ما يُسمى بوزير البناء والإسكان الإسرائيلي "يتسحاق غولدكنوبف" سيقوم بالمصادقة على مشروع استيطاني جديد في مستوطنة "غوش عتصيون" تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، قام الوزير بزيارة المستوطنة أمس الاربعاء، وأعلن عن نيته توسيع الوحدات الاستيطانية لحل أزمة السكن على حد وصف الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المشروع هو جزء من خطة هيكلية استراتيجية لوزارة البناء والإسكان لتوسيع المستوطنات.

وبيّنت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الترويج لمخطط استيطاني شامل في الضفة الغربية بهذا الحجم، حيثُ كانت المخططات السابقة لبناء الوحدات الاستيطانية تتم الموافقة عليها بشكلٍ جزئي عبر مخططات صغيرة.

وأضافت أن حكومة الاحتلال سوف تلتزم بتوفير التمويل لتشييد المباني العامة والمؤسسات التعليمية والبنية التحتية، حتى قبل تسويق المشروع، ويتعهد رؤساء المستوطنات بإصدار رخصة البناء خلال 90 يوماً.

كما أكدت أنه تم وضع جدول زمني محدد للترويج للمشروع.