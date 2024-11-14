مقاتلو حزب الله فتحوا النار من مسافة صفر .. الكشف عن تفاصيل مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال في كمين بجنوب لبنان

رام الله - وطن: كشف موقع "واينت" العبري الخميس، تفاصيل التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال بشأن مقتل 6 جنود الأربعاء في اشتباك مباشر من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان.

ولفت "واينت" إلى أن الجنود الستة قتلوا صباح الأربعاء في مواجهة مع مقاتلي حزب الله في قرية بجنوب لبنان، وأصيب جندي آخر في القوة بجروح متوسطة.

وبحسب الموقع، فقد دخلت قوة من لواء غولاني إلى إحدى المناطق الحدودية جنوب لبنان بغية تمشيطها عقب قصفها بالغارات الجوية.

وعقب دخول القوة قرابة الساعة العاشرة من صباح الأربعاء تعرضت لكمين، عندمت خرج مسلحو حزب الله من فتحة نفق تحت الأرض، وأطلقوا النار من مسافة قريبة جدا على الجنود .

وأظهر التحقيق الأولي لجيش الاحتلال أن عناصر حزب الله خرجوا من نفق قتالي تحت الأرض، وبالتالي لم يصابوا في الهجمات التي سبقت دخول مقاتلي مشاة جيش الاحتلال .

وقال التحقيق إن معركة شرسة من مسافة قريبة نشبت في أحد المباني، واستشهد على إثرها واحد على الأقل من مقاتلي حزب الله. واستمر القتال في المنطقة لعدة ساعات حتى تمت السيطرة على المنطقة.

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل النقيب إيتاي ماركويتز (22 عاما)، الرقيب شريعة ألبويم (21 عاما). الرقيب درور تشين (20 عاما)، والرقيب نير جوفار (20 عاما)، والرقيب يتسحاق سيغرون (21 عاما)، والرقيب يوآف دانيال (19 عاما)، من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 793.