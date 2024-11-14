في 3 عمليات.. المقاومة في العراق تستهدف هدفاً حيوياً شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ3 مرات في 3 عمليات منفصلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة في بياناتها الـ3 أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأمس الأربعاء، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق 4 عمليات، شملت استهداف هدف في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدف حيوي في أم الرشراش "ايلات" المحتلة. وجميع هذه العمليات تمّت بواسطة الطيران المسيّر.