إصابة جنديين بعملية دهس غرب رام الله

وطن: أصيب جنديَين اثنين، مساء اليوم الأربعاء، بعملية دهس على مفترق قرية دير قديس ونعلين غرب رام الله.

وأعلن الاعلام العبري، عن وقوع إصابتان بعملية دهس قرب قرية دير قديس غربي رام الله.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات في محيط العملية وأجرت عمليات تمشيط وملاحقة لمركبة المنفذ.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق غرب رام الله، بعد عملية الدهس قرب دير قديس غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال المركز الطبي في قرية دير قديس خلال عملية ملاحقة منفذ عملية الدهس.