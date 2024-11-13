"سنحقق النصر بهزيمة عدونا".. أمين عام حزب الله يبعث رسالة لمقاتليه

وطن: نشر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة خطية إلى "مجاهدي المقاومة"، قال فيها إنه رأى عزمهم على تحرير القدس والأراضي المحتلة ومواجهتهم وبأسهم الذي وصفه بأنه "سيحقق النصر بهزيمة العدو".

وأضاف قاسم في الرسالة التي قرأها بصوته أيضا: "لقد رأيت إيمانكم بتحرير القدس وأرضنا المحتلة، وشموخ عزتكم ترفعون بها أهلنا وأحبتنا وبأس مواجهتكم تحصن صمودنا وتحقق نصرنا بهزيمة عدونا، وصرخاتكم بالنار من أجل سيادتنا واستقلالنا، وعطاءات دمائكم تصنعون مستقبل أجيالنا ووطننا".

وتابع قاسم: "أحبائي، تصدون العدو بجباهكم وتطردونهم بوقع نعالكم، أنتم القوة في مواجهة الجبروت والطغيان، أنتم الرؤوس المرفوعة تكسر الذل والاستسلام، أنتم الإباء تزلزلون أركان الصهيونية أنتم أمواج الخير تسقطون عربدة الشر".

وختم قاسم رسالته بالقول: "لي الفخر أن أكون معكم وأشكر الله أن اختارني واحدا منكم".

وفي وقت سابق اليوم، نشر حزب الله صورا لقصف قاعدة "تل نوف" الجنوبية جنوب شرق تل أبيب بصواريخ "فادي 6″، أمس الثلاثاء، والتي قال إنها أقدم قاعدة جوية لجيش الاحتلال.

وقال أحد المقاتلين وهو يقف إلى جانب عربة الصواريخ "هذه رسالة موجهة إلى الشيخ نعيم قاسم، هذه أسلحة المقاومة لا زالت بخير، ورهن إشارتك، ونحن ماضون نحو النصر".

وبعد إطلاق الصواريخ، أظهر الفيديو لحظة وصولها إلى أهدافها وكانت صافرات الإنذار تدوي في الأجواء والإسرائيليون يهربون من على أحد الشواطئ.

المصدر : الجزيرة