شهداء وجرحى جراء غارات الاحتلال على منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر غارة للاحتلال استهدفت المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع عزة.

وأصيب 7 مواطنين تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي وسط خانيونس، إثر استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة "بئر 19" في منطقة المواصي.

ومنذ صباح اليوم، استهدف الاحتلال منطقة مواصي خانيونس 3 مرات، ما أسفر عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة أكثر من 30 وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ404 للعدوان، إلى 43712 شهيداً و1030258 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكر التقرير أنّ جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضدّ العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيداً و182 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإنقاذهم.