المالية: 7.9 مليون شيقل لدعم مشاريع تطوير القدس من خلال مبادرة "شيقل القدس"

وطن: أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبالغ المحصلة بناء على تنفيذ "قرار بقانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن المساهمة في مشاريع تطوير القدس عبر خط الهاتف"، والمتعلق بخصم "شيقل القدس" من الفواتير الشهرية لمشتركي الهاتف الثابت والمحمول، بلغ (7,905,606) شيقل خلال الفترة من نيسان/أبريل 2023 وحتى آب/أغسطس 2024.

وأوضحت في بيان أنه تم تحويل هذا المبلغ من شركات الاتصالات إلى حسابات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، قبل تحويلها لحساب وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن المبالغ التي تم جمعها ستُوجّه بالكامل لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.

وأكدت الوزارة أن الإفصاح عن هذه البيانات يأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بأي خصومات مالية يتم تطبيقها على المواطنين.



