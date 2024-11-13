شهيدان برصاص الاحتلال خلال محاصرتها منزلا شرق طولكرم

وطن: استشهد مواطنان، وأصيب إثنان آخرون أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال محاصرتها لمنزل في ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا لعائلة شريم في العزبة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقذائف "أنيرجا"، باتجاه المنزل، مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها إلى العزبة التي فرضت طوقا عسكريا على جميع مداخلها، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور.

وتابعت أن طواقم الإسعاف تمكنت بعد حصار استمر لساعتين وانسحاب قوات الاحتلال، من دخول المنزل الذي وجدت فيه آثارا للدماء.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة لطفل (عامين)، بشظية رصاص في الرأس، ومواطن (30 عاما) بعيار ناري في الكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة طولكرم، من مدخليها الغربي والجنوبي، تزامنا مع اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال في ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة.



وأكدت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال احتجز جثمان الشهيدين قبل انسحابه من المكان.