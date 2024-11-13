قوات الاحتلال تقتحم قرية دير قديس غرب رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية دير قديس غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، قبل أن تقتحمها بعدة آليات عسكرية، قبل أن تداهم العيادة الطبية في القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين وقرى خربثا المصباح وكفر نعمة ورأس كركر ومنطقة عين أيوب، غرب رام الله، ونصبت حواجز عسكرية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الدخول إلى قرية دير قديس، واحتجزتهم وصادرت وسائل الاتصال التي لديهم.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي بأن عملية دعس وقعت بالقرب من مستعمرة "مودعين "التي تلتهم أراضي المواطنين غرب رام الله، ما أسفر عن إصابتين وفرار المنفذ.

يتبع..