وزير الصحة يعلن انتهاء الجولة الثالثة من حملة "دمنا واحد"

وطن: أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الأربعاء، انتهاء الجولة الثالثة من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم، والتي استمرت لخمسة أيام.

وشكر أبو رمضان، أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية الذين هبوا في كل جولات التبرع بالدم لصالح أخوتنا في المحافظات الجنوبية، مثنيا على جهود الكوادر التي عملت على سحب وفرز وتخزين وحدات الدم وشحنها إلى المحافظات الجنوبية.

بدوره، قال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة أنس الديك، إن أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية تبرعوا لأخوتهم في المحافظات الجنوبية بـأكثر من 2500 وحدة دم طازج خلال الجولة الثالثة من الحملة، وغدا صباحا ستتحرك شاحنة من بنك الدم المركزي برام الله محملة بوحدات الدم لنقلها إلى المحافظات الجنوبية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة رحمة العالمية.

وأضاف أن حملة "دمنا واحد" هي مبادرة إنسانية ووطنية تهدف إلى سد حاجة المستشفيات في غزة، وتأمين كميات الدم المطلوبة لعلاج المرضى والمصابين، في خطوة تعبر عن تلاحم الشعب الفلسطيني وتعاضده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.

وثمن جهود طواقم بنوك الدم في المحافظات وبنك الدم المركزي في وزارة الصحة الذي وصلوا الليل بالنهار لسحب وفرز وتخزين الوحدات، لشحنها في الوقت المناسب، مؤكدا أن وزارة الصحة ستواصل بذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع ودعم صمود القطاع الصحي للاستمرار في القيام بدوره ورسالته.