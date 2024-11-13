تعبيد الشارع الحيوي الرابط من دوار الناطور لغاية دوار التوتة

وطن: تم اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024 بحضور رئيس بلدية بير زيت نضال شاهين و اعضاء من المجلس البلدي السادة ذياب الاشعل وديانا صايج وفراس بربار تعبيد الشارع الحيوي ( شارع لفة البلد ) الرابط من دوار الناطور ولغاية دوار (التوتة).

وقال رئيس البلدية شاهين ان المجلس البلدي يعمل على كافة الأصعدة من اجل المضي قدما في تطوير وازدهار المدينة وتقديم افضل الخدمات لمواطنيها وجاء تنفيذ هذا المشروع والذي ينسجم مع جدول اعمال المجلس وسلم اولوياته.

ويأتي هذا المشروع بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي أقيمت في الشارع من (صرف صحي ، خطوط شبكات المياه ، خطوط شبكات الكهرباء ، خطوط الاتصالات ) ، بهدف تجميل المظهر العام للشارع وانشاء الارصفة ، وتوفير مساحات للتسوق وتحريك العجلة الاقتصادية في المدينة .علما أن حركة السير في الشارع ستكون باتجاه واحد وذاك بعد الانتهاء من تأهيل المنطقة

يشار الى ان المشروع ممول من صندوق تطويرواقراض البلديات بمبلغ يقارب 400 الف شيقل وتعتبر هذه المرحلة الاولى من المشروع حيث سيصار الى تنفيذ المرحلة الثانية واستكمال باقي الشارع الحيوي .