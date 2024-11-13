مسؤولون إسرائيليون بعد استهداف "تل أبيب": حزب الله يحقق إنجازات.. والواقع يحطّم شعاراتنا

وطن: عقب استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة "الكرياه" في "تل أبيب"، وما تبعه من إطلاق صواريخ في اتجاه منطقة الوسط، علّقت وسائل إعلام عبرية بتأكيدها أنّ "المرحلة الثالثة (من الحرب مع حزب الله) تشمل تل أبيب"، مشددةً على أنّ الحزب "يلتزم بتعهداته التي قطعها على نفسه".

بدوره، أكد مراسل الشؤون السياسية في "القناة 12" العبرية، يارون أفراهام، أنّ "إطلاق النار على تل أبيب يثبت امتلاك حزب الله قدرات نارية واسعة"، مشيراً إلى أنّ "من يعتقد عكس ذلك هو مخطئ، فالوضع ليس هكذا أبداً".

وأقرّ أفراهام بأنّ هذه القدرة "ستبقى لدى حزب الله، حتى بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، إن حصل ذلك"، مع إشارة وسائل إعلام عبرية إلى أنّ الحزب "قادر على إطلاق الصواريخ على الوسط يومياً".

في السياق نفسه، اعترف اللواء في الاحتياط، إيتان دانغوت، بأنّ حزب الله "يحافظ على قدراته الصاروخية، وتلك الخاصة بالمسيّرات، ويحقّق الإنجازات من خلالها"، وذلك في حديث إلى "القناة 12".

"حزب الله يستنزف إسرائيل.. الأسلوب الأفضل ضدّها"

وأمام ذلك، و"في ظل وجود 200 صاروخ يومياً ومسيّرات وقتلى، فإنّ ما سيحسم الأمور هو الواقع (أي الميدان)"، كما أكد المتحدث باسم "الجيش" سابقاً، ران كوخاف.

وفي حديث إلى "القناة 12" أيضاً، أكد كوخاف: "لا نصر أو حسم أو تسوية أو وقف إطلاق نار أو دبلوماسية.. ما سيقرّر هو الميدان".

وفي إقرار آخر، قال كوخاف إنّ حزب الله "أذكى من إسرائيل، وهو يستخدمون أسلوب الاستنزاف"، الذي "يكون ربما هو أسلوب العمل الأفضل بالنسبة لأعداء إسرائيل"، وفقاً لما أضافه.

كما اعترف المتحدث باسم "الجيش" سابقاً بأنّ "إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب، فلم تُعِد الأسرى، لم تهزم حماس، ولم تُعِد الإسرائيليين إلى الشمال بأمان".

أما في تعليق جديد على تصريح وزير جيش الاحتلال الجديد، يسرائيل كاتس، بشأن "الانتصار على حزب الله ونزع سلاحه"، قال المراسل العسكري لموقع "ماكو"، شاي ليفي، إنّ "الشعارات كانت تتحطّم على أرض الواقع لسنوات، من دون التعلم من التجارب".

وشدّد ليفي على أنّ حزب الله "لن يتمّ نزع سلاحه"، حتى "من خلال توغّل بعمق 5 كلم".

وتأتي كل هذه التعليقات بعد استهداف حزب الله، بعد ظهر الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة "الكرياه" في "تل أبيب"، بحيث شنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية عليها، مصيباً أهدافه بدقة، وذلك في إطار سلسلة عمليات "خيبر".

وقاعدة "الكرياه" هي مقرّ وزارة وزارة جيش الاحتلال وهيئة الأركان العامة وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو.