نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين يستقبلون المكتب الحركي المركزي للمحامين

وطن: استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس واعضاء مجلس النقابة عصر اليوم في مقر النقابة في مدينة رام الله امين سر المكتب الحركي المركزي المحامي محمد رومي واعضاء من المكتب الحركي المركزي للمحامين في المحافظات الشمالية.

ورحب نقيب المحامين بالحضور مقدما احاطة حول الجهود التي يبذلها مجلس نقابة المحامين في المسارات المهنية والوطنية وعلى الصعيدين المحلي والدولي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية واعتداءات ممنهجة، وكذلك جملة من المسائل المهنية المرتبطة في الصالح العام للهيئة العامة للمحامين، مثمنا للمكتب الحركي المركزي دوره التاريخي والطليعي في مشاركة النقابة في حمل عبء التحديات التي تواجه مهنة المحاماة والدفاع عن رفعتها وسموها.

بدوره عبر أمين سر المكتب الحركي المركزي المحامي محمد رومي لمجلس النقابة عن اعتزاز الأطر الحركية في نقابة المحامين بانتماؤها لنقابة المحامين والتزامها الدائم برسالة النقابة ومجلسها التي تحمل عنوانا جوهريا قوامه الدفاع عن قضايا شعبنا الوطنية، ناقلا لمجلس النقابة رسالة تحية من مفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح وكادر المفوضية.

وأجمع الحضور على أهمية هذه اللقاءات والإستمرار في توثيق التواصل لا سيما في ظل التحديات والظروف الراهنة انسجاما مع الدور الفاعل الذي تقوم به نقابة المحامين على مختلف المستويات المهنية والوطنية.