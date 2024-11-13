قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتحاصر منزلا في عزبة الجراد شرقا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم، وحاصرت منزلا في عزبة الجراد شرقها.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الغربي، تزامنا مع اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال في ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة.

وأضافت أن هذه القوة تحاصر في هذه الأثناء منزلا في العزبة، وسط الدفع بمزيد من الجنود إلى محيط المنزل مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تنادي عبر مكبرات الصوت للمتواجدين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، وسط سماع أصوات إطلاق كثيف للرصاص.

يتبع...