بينهم 3 نساء و3 أطفال.. 8 شهداء جرّاء اعتداء الاحتلال في دوحة عرمون في جبل لبنان

وطن: استشهد 8 أشخاص، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، إضافة إلى 17 جريحاً وأشلاء، اليوم الأربعاء، في بلدة دوحة عرمون في جبل لبنان.

وكان الاحتلال شن غارة على بلدة جون في قضاء الشوف في جبل لبنان أيضاً أمس الثلاثاء، أسفرت عن ارتقاء 20 شهيداً، من بينهم 8 نساء و8 أطفال، وإصابة 12 آخرين بجروح.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغ عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى أمس اليوم الأربعاء، 3365 شهيداً و14344 جريحاً.