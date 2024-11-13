في استطلاع لمركز أوراد: 60 % يؤيدون بشكل كلي وجزئي المواجهة العسكرية شمال الضفة وحكومة الوحدة الوطنية لا تزال الخيار الأكثر تفضيلا لدى الفلسطينيين

61 % من المواطنين في غزة غير راضين عن أداء الوكالات الإنسانية في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للعائلات في المنطقة

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي الأكثر تفضيلاً لدى الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب

73 % يؤيدون تشكيل حكومة بقيادة فلسطينية في غزة

96 % من المستطلعين في قطاع غزة نزحوا من مناطقهم

52 % يعتقدون ان المواجهات العسكرية في الضفة تساهم إيجابيًا في إنهاء الاحتلال

الأغلبية تشير الى تراجع الأوضاع الاقتصادية والأمنية بشكل كبير

الفلسطينيون يزدادون شعوراً بخيبة الأمل تجاه الأوضاع الحالية وآفاق المستقبل

تراجعت نسبة التفاؤل في المستقبل إلى 43% في صفوف الفلسطينيين



رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، الذي نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، ان أغلبية الفلسطينيين (73%) يؤيدون تشكيل حكومة بقيادة فلسطينية في غزة، بينما أعرب 61% من المواطنين في غزة عن عدم رضاهم عن أداء الوكالات الإنسانية في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للعائلات في المنطقة.

كما أظهر الاستطلاع ان الفلسطينيين يزدادون شعوراً بخيبة الأمل تجاه الأوضاع الحالية وآفاق المستقبل، ويُظهر هذا الاستطلاع أن 69% يعتقدون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة ب (62%) في أيار/مايو 2024

وجاءت أبرز نتائج الاستطلاع كما يلي:

أفاد جميع المستطلعين تقريباً في قطاع غزة (96%) بتعرضهم للنزوح، وبعضهم عدّة مرات. وبشكلٍ عام، أشار 62% من الفلسطينيين إلى أنهم يواجهون تحديات نفسية وعاطفية فيما بينهم أو مع أحد أفراد أسرهم، ووصل معدل من يصرحون بتعرضهم لأزمات نفسية وعاطفية إلى 88% في غزة و49% في الضفة الغربية.

وحسب الاستطلاع يفضّل أغلبية الفلسطينيين (73%) تشكيل حكومة بقيادة فلسطينية في غزة. وينتشر هذا التفضّيل في الضفة الغربية (79%) أكثر منه في قطاع غزة (63%). وفي غزة فإن 21% يفضّلون تولّي الجهات الدولية للحكم، في حين أن 9% فقط في الضفة الغربية يفضّلون مثل هذا الخيار.

ومن بين الأطراف الفلسطينية، فإن حكومة الوحدة الوطنية هي الأكثر تفضيلاً (49%)، تليها حكومة بقيادة السلطة الفلسطينية (18%)، وحكومة بقيادة حماس (16%). مع الاختلاف الجغرافي بين المنطقتين في نسبة التأييد، إذ يفضّل 23% من المشاركين في الضفة الغربية حكومة تقودها حماس مقابل 3% فقط من المشاركين في غزة. ويفضّل حكومة بقيادة السلطة الفلسطينية 31% في غزة و11% في الضفة الغربية.

وتعد الانتخابات حسب الاستطلاع الخيار الأفضل من وجهة نظر الأغلبية لتشكيل حكومة مستقبلية؛ اذ يؤيد الأغلبية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية (84% و83% على التوالي). نسبة التأييد لانتخابات رئاسية تصل إلى 93% في قطاع غزة، مقابل 79% في الضفة الغربية.

وتشكّل مسألة المساعدات الإنسانية في غزة محور اهتمام الرأي العام في المنطقة، إذ صرّح 61% من فلسطينيي غزة عن عدم رضاهم عن أداء الوكالات الإنسانية في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للعائلات في المنطقة.

أما بخصوص ما يجري في الضفة الغربية، التي تشهد حالياً تصعيداً في المواجهات العسكرية في مناطق الشمال خاصة، يعارض 29% من المستطلعين هذه المواجهات، بينما يؤيدها 29%، ويؤيدها جزئياً 31%. كما تنقسم الآراء حول تقدير مدى تأثير هذه المواجهات على القضية الفلسطينية، حيث يعتقد 52% أنها تساهم إيجابيًا في إنهاء الاحتلال، بينما يرى عكس ذلك 37%، و11% غير متأكدين أو لم يجيبوا.

وحسب الاستطلاع تتأثر في الضفة الغربية، المواقف بتزايد معدلات تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. أفاد 93% من فلسطينيي الضفة الغربية بحدوث تراجع كبير (67%) أو تراجع إلى حدٍ ما (26%) في ظروفهم الاقتصادية. كما أنهم يشعرون بالقلق أيضاً بشأن الظروف الأمنية، حيث أشار 91% أن الظروف حالياً أسوأ بكثير أو أسوأ إلى حدٍ ما مما كانت عليه قبل عام.

ولفت الاستطلاع ان الرضا المحدود عن أداء السلطة الفلسطينية يساهم في تكوين وجهات نظر سلبية عامة حول الاتجاه الحالي للبلاد. اذ تبلغ نسبة عدم الرضا عن الأداء العام للرئيس محمود عباس 66%، بينما أعرب 29% عن رضاهم. وتجدر الإشارة أن الرضا عن أداء الرئيس عباس أعلى في غزة (35%) مقارنة بالضفة الغربية (25%). أما التقييم الإيجابي للأداء العام للحكومة بقيادة د. محمد مصطفى، فهو أقل من ذلك حيث يصل إلى 22%. في المقابل، 58% غير راضين عن الأداء، وأشار خُمسة المستطلعين انهم لا يعرفون أو لم يجيبوا.

وعن المسار السياسي في ظل هذه الظروف، اظهر الاستطلاع مواصلة الفلسطينيون دعم حل الدولتين والمسار التفاوضي، رغم تراجع نسبة التأييد. يؤيد أغلبية المشاركين حل الدولتين. ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أنه وصلت نسبة التأييد لحل الدولتين إلى 74% في غزة، بينما انخفضت إلى 47% في الضفة الغربية. في المقابل، تصل نسبة التأييد لقيام دولة على فلسطين التاريخية إلى 22% بشكلٍ إجمالي (29% في الضفة الغربية و11% في غزة). وتبلغ نسبة تأييد حل الدولة الواحدة 9% مع عدم وجود اختلاف كبير بين المنطقتين.

ولتحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية، يؤيد أغلبية من الفلسطينيين المفاوضات (47%) أو المقاومة اللاعنفية (9%). إن تأييد المفاوضات والمقاومة اللاعنفية أعلى في غزة من الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال، فإن نسبة تأييد المفاوضات في الضفة الغربية تصل إلى (36%) وهي أقل بكثير منها في غزة (64%)، في حين تصل نسبة تأييد المقاومة المسلحة إلى 37% في الضفة الغربية مقابل 15% في غزة.

وأوضح الاستطلاع ان الفلسطينيين يزدادون شعوراً بخيبة الأمل تجاه الأوضاع الحالية وآفاق المستقبل. يُظهر هذا الاستطلاع أن 69% يعتقدون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة ب (62%) في أيار/مايو 2024. الشعور بهذا الاتجاه بارز بشكلٍ خاص في غزة، إذ يرى 84% من المستطلعين ذلك (مقارنة بـ 70% في أيار/مايو)، فيما يتشابه 59% من المستطلعين في الضفة الغربية مع نفس الرأي. في غزة، تراجعت نسبة التفاؤل في المستقبل من 54% في أيار/مايو إلى 43% حالياً، كما شهدت الضفة الغربية انخفاضاً من (58% إلى 54%).

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