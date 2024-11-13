افتتاح مركز الجامعة العربية الأمريكية للتدريب الطبي في مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين

وطن: افتتحت الجامعة العربية الأمريكية مركز الجامعة للتدريب الطبي في مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وذلك تحت رعاية محافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور.

بحضور مدير مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الدكتور وسام بكر، ونائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية الطب البشري في الجامعة الدكتور مالك زبن، وممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وممثلي مديريات الصحة الفلسطينية، وعدد من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.



بدء الافتتاح، بعد قص الشريط، بكلمة من مدير مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الدكتور وسام بكر، حيث رحب بالحضور، وأكد على أهمية افتتاح المركز لطلبة الطب في الجامعة لتدريبهم أكاديميا وسريريا ويكون المركز في مبنى المستشفى الحكومي، الذي يتطلع دائما إلى التطور والتقدم ويقدم خدمات طبية لأكثر من 600 الف مواطن في محافظة جنين والمحافظات القريبة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر على أبناء الشعب الفلسطيني، تأكيدا من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة على الصمود والثبات على الأرض الفلسطينية التي تتعرض لانتهاكات مختلفة.



وأوضح، إلى أن مركز الجامعة للتدريب الطبي سيكون له أثر إيجابي كبير على الطلبة أولا، ومن ثم المجتمع المحلي خلال تلقيهم العلاج في أقسام المستشفى المختلفة، وسيكون التدريب بوسائل علمية متطورة، مشيرا إلى أن هناك طابق كامل سيتم تقديم العلاج الطبيعي والوظيفي للمرضى وسيستفيد منه طلبة الجامعة، مؤكدا أن المركز جزء من النظام التعليمي سيقدم الخدمات الأكاديمية والطبية والصحية للمرضى المراجعين.



بدوره، قال القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، "نشهد اليوم افتتاح مركز الجامعة للتدريب الطبي ومركز العلاج الطبيعي والوظيفي في المستشفى، وأن هذا الحدث ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو لحظة نفخر بها في مسيرة تطوير القطاع الصحي في وطننا حيث نفتتح المركز الطبي لمستقبل مشرق ينبض بالعلم والتعاون والتفاني في خدمة المجتمع".



وأوضح أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة الفلسطينية نعتبره أداة قوية لتحقيق رؤية كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية التي تتطلع إلى بناء نظام صحي مستدام قادر على تقديم الرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن المركز سيضيف مجال تدريب طلبة الطب من خلال اكتسابهم فرصة لتعلم المهارات الطبية العملية في بيئة مليئة بالتحديات، مؤكدا أن الجامعة بشكل عام وكلية الطب بشكل خاص يسعون إلى إعداد أطباء يتمتعون بالمعرفة الواسعة والقدرة على التفكير النقدي والإنسانية في التعامل مع المرضى.



وأكد الدكتور عصفور أن الجامعة العربية الأمريكية ستبقى دائما في طليعة المؤسسات الأكاديمية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي وتزويد طلبتها بكل ما يعينهم على النهوض بمهنة الطب إلى أعلى المستويات.



من جانبه، وفي كلمة لمحافظ محافظ جنين الأستاذ كمال أبو الرب، حيث نقل تحيات فخامة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأكد على أهمية افتتاح مركز تدريبي لطلبة الطب في الجامعة العربية الأمريكية في مؤسسة طبية يشار إليها بالبنان وهي مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان، داعيا المؤسسات الفلسطينية الحكومية منها والخاصة أن تدعم محافظة جنين بمثل هذه المشاريع التي تصب في مصلحة شريحة الطلبة بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى المواطنين في المحافظة، مؤكدا على أن الأمن والأمان وجد من أجل الازدهار في التعليم والاقتصاد وبكل أمور مناحي الحياة، في ظل صمود الشعب الفلسطيني أمام تعنت وجبروت الاحتلال.



تلا الافتتاح جولة قام بها الحضور في أروقة المركز التدريبي الذي يتضمن ثلاث قاعات تدريسية ومكتبة الكترونية بالإضافة إلى مكتب للإدارة.



يشار إلى أن مركز الجامعة العربية الأمريكية للتدريب الطبي في مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان من مهامه تدريب طلبة الطب البشري في الجامعة سريريا ونظريا، قامت الجامعة ببنائه في طابق، بالإضافة إلى طابق قامت الجامعة ببنائه لمستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي للمراجعين المرضى.