جيش الاحتلال يقيم بنية تحتية عسكرية واسعة في قطاع غزة تمهيدا لاحتلال طويل الأمد

رام الله – وطن: ذكرت مصادر عبرية ان جيش الإحتلال يواصل تشييد بنية تحتية عسكرية واسعة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ أعمال بناء بنية تحتية واسعة النطاق في قطاع غزة، كشق شوارع عريضة، ونُصب هوائيات خليوية، وبنية تحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء، وإقامة مواقع عسرية ثابتة، في إشارة واضحة إلى نية الاحتلال البقاء العسكري بالقطاع.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش قوله "إن الجيش يعتزم عدم الإنسحاب من القطاع قبل عام 2026" معتبرا أن "هذا التواجد لن يكون مؤقتا، بل يتضمن إقامة بنية تحتية عسكرية تخدم الأغراض الاستراتيجية على المدى البعيد".

وحسب الصحيفة "فقد بدأت الأعمال في محيط محاور"نيتساريم"و"كيسوفيم" في قطاع غزة، وسط مؤشرات على أن هذه الأعمال تمهد لتوسعة السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة، مما يذكر بالفترة التي سبقت تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005."

ونقل التقرير عن ضباط وجنود قولهم إن الجيش بدأ في الأسابيع الأخيرة "بتجريد مساحات كبيرة" داخل القطاع، أي "تدمير مبان وبنية تحتية موجودة" بادعاء "ألا تشكل خطرا على الجنود، لكن لن يتمكن أحد من السكن فيها أيضا. وإلى جانب ذلك، يبني الجيش بنية تحتية جديدة، بينها فتح محاور وشق شوارع عريضة وتمهيد الأرض للسكن لأمد طويل".