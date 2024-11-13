إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر مصدر محلي، أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر، عقب عمليات هدم نفذتها تلك القوات منذ صباح اليوم شملت منزلين وعددا من المنشآت في عدة أحياء من البلدة، وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.