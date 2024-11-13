بروباركو وFISEA توقعان اتفاقيتي شراكة مع بنك فلسطين لدعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

رام الله - وطن: وقّع بنك فلسطين اليوم اتفاقيتي شراكة مع مؤسسة بروباركو PROPARCO الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية، و((FISEA، بقيمة إجمالية بلغت 1,340,000 يورو، لدعم رواد الأعمال الفلسطينيين عبر حاضنة "إنترسكت" الذراع الريادي لبنك فلسطين، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في فلسطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي ظل تأثر الاقتصاد الفلسطيني بتداعيات الحرب على غزة، وتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ستساهم هذه الاتفاقية في تمكين بنك فلسطين من توفير نظام بيئي مرن لريادة الأعمال، من خلال دعم أنشطة حاضنة "انترسكت" للشركات الناشئة المحلية وبرامج الرياديين وتحسين بيئة الابتكار، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، لمساعدتها من الوصول إلى الأدوات الرقمية الضرورية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم مبلغ مليون يورو لصالح حاضنة "إنترسكيت"، لتعزيز منظومة الابتكار، ودعم أنشتطتها المختلفة للتوسع جغرافياً في فلسطين، لا سيما في مدينة نابلس، والخليل، وقطاع غزة (عند انتهاء الحرب)، هذا إلى جانب

تذليل العقبات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال المحليين، بما فيها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال توفير الموارد، وبرنامج الاحتضان، والإرشاد، وفرص التشبيك.

كما تنص الاتفاقية الثانية على تقديم دعم فني بمبلغ 340,000 يورو لبنك فلسطين من أجل تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية التي يوفرها البنك لأكثر من 2000 من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حلول ضرورية لأعمالهم؛ وتشمل المدفوعات، والمعاملات الإلكترونية: كتحويل الأموال، وكشوف رواتب الموظفين، ودفع فواتير الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة.

وقالت فرانسواز لومبارد، الرئيسة التنفيذية لشركة بروباركو: "لقد أثبت الاقتصاد الفلسطيني قدرته على الثبات في كثير من النواحي، وذلك بفضل التزام بنك فلسطين، الذي اختار دعم رواد الأعمال المحليين. واليوم، تؤكد بروباركو دعمها لبنك فلسطين وأنا على يقين من أن هاتين المنحتين للمساعدة الفنية، سيكون لهما تأثير ملموس وإيجابي على النظام البيئي الريادي الفلسطيني".

بدوره أكد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، على أهمية هذه الاتفاقيات، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز منظومة البيئة الريادية والابتكار في فلسطين، واحتضان برامج الرياديين، وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، والتأثير إيجاباً على مجتمع الشباب، والاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع كافة الشركاء، عبر حاضنة انترسكت، مشيراً أننا اتخذنا خطوات متقدمة لتمكين المبتكرين الفلسطينيين من التعرف على الخبرات العالمية عن كثب، وللانتقال بالريادة الفلسطينية إلى منصة الريادة العالمية، كما أن الاتفاقية تدعم تعزيز مكانة التحول الرقمي على صعيد القطاع المصرفي، لتوفير أفضل الحلول والخدمات المالية الإلكترونية، لتلبية احتياجات العملاء من أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بدوره سيساهم في تمكين الاقتصاد من الانتعاش والتعافي والنمو في ظل الظروف والأزمات الحرجة التي يواجهها اقتصادنا.

ويُعد بنك فلسطين المجموعة المصرفية الرائدة في فلسطين، التي تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، بدءاً من مشاريع الطاقة المتجددة وصولاً إلى المبادرات الشاملة التي تركز على تمكين الجنسين.

يذكر أن شراكة بنك فلسطين مع مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بما في ذلك بروباركو، والتي تمتد على مدى 12 عامًا- تتضمن العديد من المبادرات، كما أنها تمثل هذه العلاقة الاستراتيجية بين بنك فلسطين والوكالة الفرنسية للتنمية تعاونًا رئيسيًا لصالح التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المالية في فلسطين.

نبذة عن بروباركو

تعمل مؤسسة بروباركو، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، مع القطاع الخاص منذ أكثر من 45 عاماً، وذلك من أجل الوصول إلى عالم أكثر عدلاً واستدامةً. وتعمل بروباركو بشكل وثيق مع شركائها عبر شبكة دولية تضم 23 مكتباً محلياً، لإيجاد حلول مستدامة تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتسخّر بروباركو الخبرات القطاعية إضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية المصمّمة خصيصاً لتلبي مراحل تطوير الأعمال المختلفة، وذلك بفضل ما تقدمه مؤسستا Digital Africa و Propulseللدعم الفني التابعتان لها، من برامج تهدف إلى توسيع نطاق التأثير والأداء لدى شركائها. وتساهم بروباركو، عبر استراتيجيتها الجديدة "العمل معاً لتحقيق تأثير أكبر" للأعوام 2023-2027، في تمكين وتعزيز وتوسيع الآليات المختلفة التي تعمل بها مع شركائها.