مركز حنظلة: الأسيرة خالدة جرار تواجه ظروف قاسية في سجون الاحتلال

رام الله – وطن: قال مركز حنظلة للأسرى المحررين، أنّ الأسيرة خالدة جرار تتعرض لحملة ممنهجة من التنكيل والقمع، منذ أكثر 93 يوماً، تُهدد حياتها، في ظل وجودها داخل زنازين العزل الانفرادي داخل سجون الاحتلال في ظروف قاسية.

وأضاف المركز في بيان وصل لوطن نسخة أنّ الأسيرة جرار، تعيش في زنزانة ضيقة معدومة التهوية وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية من ماء وضوء، حتى أصبحت زنزانة احتجازها أشبه بالقبر.

وشدد، أنّ هذه المحاولات اليائسة من الاحتلال لاستهداف معنويات الأسيرة لن تنجح في كسر عزيمتها، بل تؤكد تمسكها بقضية شعبها، وهي رغم ذلك صامدة في مواجهة سياسة الموت البطيء.

ووفقاً لمحاميها، فإن الأسيرة جرار: "لا تجد سوى الاستلقاء بجانب الباب لتستطيع التنفس بأقل قدر من الأوكسجين، في مشهد مأساوي يعكس القسوة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون".

وأكد حنظلة، إن ما تتعرض له الأسيرة خالدة جرار هو جزء من حملة تنكيل شاملة تستهدف الأسرى ، لا سيما الأسيرات اللواتي يواجهن ظروفاً مماثلة في سجون الاحتلال، وإن هذه السياسات القمعية التي ينتهجها الاحتلال والتي يقودها مجرم الحرب بن غفير هي محاولات فاشلة لإخضاع الشعب الفلسطيني، لكن إرادة المقاومة الفلسطينية وقياداتها الحية ستظل أقوى من هذه الممارسات الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرة خالدة جرار وكل الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة بحقهم.

ودعا جماهير شعبنا إلى تصعيد النضال الإسنادي للأسرى على كافة المستويات، ومطالبة أحرار العالم بتنظيم حملات التضامن العالمي مع الأسرى الفلسطينيين، ومواصلة الضغط المتواصل على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية حقوق الأسرى.

ويُشار إلى أن جرار هي ناشطة نسوية وحقوقية، ونائب سابق في المجلس التشريعي، وقد تعرضت أربع مرات قبل اعتقالها الأخير في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وقضت ست سنوات في سجون الاحتلال، واجهت خلالها إجراءات انتقامية بحقها، كان أقساها فقدان والدتها في عام 2015، ووالدها في عام 2018، وحرمانها من ألقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق في2021.