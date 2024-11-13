استشهاد طفل وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمواصي خان يونس

وطن: استُشهد طفل وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 18 مواطنا استُشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.