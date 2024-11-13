قوات الاحتلال تهدم منزلاً شمال الخليل

رام الله - وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل المواطن بلال أبو عياش، في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل.

وذكرت مصار محلية، أن قوات الاحتلال هدمت منزل أبو عياش، المكون من ثلاث طبقات، وتبلغ مساحته 500 متراً مربعاً، وهو قيد الإنشاء، بحجة البناء في المناطق المسماة "c"، شرق بلدة بيت أمر.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة بالضفة الغربية بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.