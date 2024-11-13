11 شهيدا في قصف الاحتلال مشروع بيت لاهيا ورفح والنصيرات

وطن: استشهد 11 مواطنا، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي موقعين في مشروع بيت لاهيا ورفح والنصيرات شمال قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية، بأن خمسة مواطنين استشهدوا إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب بوابة مستشفى كمال عدوان، و4 آخرين جراء قصف منزل في مشروع بيت لاهيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا آخرا استشهد في قصف طائرة مسيرة للاحتلال مدينة رفح، إضافة إلى طفلة (10 سنوات) متأثرة بجروح أصيبت بها قبل يومين في مخيم النصيرات، إذ استشهد حينها والداها، وأصيب شقيقها بجروح خطيرة، إثر قصف الاحتلال خيمة كانت تؤويهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.