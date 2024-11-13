باديكو تعلن نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الثالث من العام 2024

وطن: أفصحت باديكو عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 9.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 10.6 مليون دولار أمريكي بنفس الفترة من العام الماضي 2023 أي بانخفاض نسبته 10%.

وجاء هذا الانخفاض في أرباح باديكو نتيجة التراجع الحاد للاقتصاد الفلسطيني وتوقف العمليات التشغيلية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان، مع التوقعات باستمرار هذا التراجع على الأداء التشغيلي للشركة حتى نهاية العام الحالي، وقد سُجل الانخفاض الأكبر في قطاعي الاتصالات والسياحة، حيث انخفضت حصة باديكو من نتائج أعمال شركاتها العاملة في هذين القطاعين بمقدار 4.2 مليون دولار أي بنسبة 25%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغت الموجودات الموّحدة 720.5 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت حقوق الملكية الموّحدة 391.0 مليون دولار منها 329.2 مليون دولار تعود لمساهمي باديكو، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 1.72 دولار.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) هي شركة مساهمة عامة، تستثمر في قطاعات اقتصادية رئيسية في فلسطين، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمالية، والصناعية، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.

