أركان العقارية تفصح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام 2024

وطن: أفصحت أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 7.4 مليون دولار مقارنة بـ 9 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2023، أي بانخفاض نسبته 18%.

ويأتي هذا الانخفاض في أرباح الشركة للرُبع الثالث من العام 2024 استمراراً للانخفاض الذي سجلته أركان مع نهاية النصف الأول من ذات العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ويعزى ذلك للتراجع الحاد والكبير الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني والأثر الذي تركه ذلك على الأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة، علماً أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير هذا التراجع على الأداء التشغيلي للشركة حتى نهاية العام.

وانخفضت موجودات الشركة بنسبة 7.6%، في حين انخفضت المطلوبات بنسبة 31.4% مقارنة بنهاية العام 2023، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم ما يقارب 2.85 دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن أركان العقارية هي شركة مساهمة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تزيد عن 435 مليون دولار، حيث تمتلك الشركة محفظة عقارية استراتيجية تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية.