شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال تفصح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام 2024

وطن: أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر من العام 2024، حيث حققت إيرادات بقيمة إجمالية بلغت 180.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 222.0 مليون دينار أردني للعام 2023 بانخفاض بلغت قيمته 19%، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 31.2 مليون دينار أردني لفترة التسعة أشهر من العام 2024، مقارنة مع 37.1 مليون دينار أردني لذات الفترة من العام السابق.

ويعزى تراجع النتائج المالية للشركة للأثر الكبير الذي تعرضت له عملياتها وشبكاتها خاصة في قطاع غزة بفعل العدوان المستمر منذ أكثر من عام، فيما واصلت الشركة جهودها للحفاظ على الخدمات وإبقاء أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع على اتصال، واستمرت في منح مشتركيها مئات الملايين من الدقائق والرسائل وخدمات الإنترنت مجاناً، بالإضافة لذلك ساهم تدني سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني بهذا التراجع كون معظم إيرادات الشركة بعملة الشيكل، من جهة أخرى أثبتت الشركة قدرتها على التعامل مع الظروف المفروضة، من خلال استحداث حلول تقنية، وتطبيق استراتيجية مرنة، وتوجيه مواردها بشكل فعال، مبرهنةً على كفاءة طواقمها وقدرتهم العالية على تجاوز التحديات.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات.