قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وتخللت الاقتحامات عمليات تحقيق ميدانية واسعة، وتخريب وعبث بمحتويات منازل المواطنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج عدنان الكوني والد الشهيد سائد، بعد اقتحام منزله بالمدينة، للضغط على نجله بتسليم نفسه.

وفي بلاطة شرق المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال نضال كساب بعد اقتحام منزله، للضغط على نجله بتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أنس وزيد بري، خلال اقتحام قرية إماتين شرق المدينة، وعاثت خرابا كبيرا في منزليهما.

واقتحم قوات الاحتلال قرية اليامون غرب مدينة جنين، لتدور مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت وحققت ميدانيا مع عدد من الشبان واطلقت قنابل الاضائة والصوت خلال الاقتحام.