9 غارات.. الاحتلال يكثف عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 9 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارات الاحتلال منطقة الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.

هذا وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، ليل الثلاثاء، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جون في قضاء الشوف بجبل لبنان، أدّت إلى ارتقاء 15 شهيداً، من بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال، وإصابة 12 آخرين بجروح. فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".