مؤيد قوي لـ"إسرائيل" ودعا إلى تدمير غزة.. ترامب يرشح "صقر الحرب" بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

رام الله - وطن: رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حسبما جاء في بيان أصدره فريقه الانتقالي.

وجاء في البيان: "يشرفني أن أعلن أنني أرشح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع.. بيت شخص صارم وذكي ويؤمن بوضع أمريكا في المقام الأول. مع بيت، سيعرف أعداء أمريكا أن قواتنا ستكون عظيمة مرة أخرى".

وبيت هيجسيث مؤيد قوي لإسرائيل، ولطالما دعا إسرائيل كي "تدمر غزة".

وعلاوة على ذلك، فقد دعم اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وحث الولايات المتحدة على قصف إيران بشكل مباشر.

وتخرج بيت هيغسيث من جامعتي هارفارد وبرينستون وهو من المحاربين القدامى وخدم في غوانتانامو والعراق وأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمقدم برامج في قناة "فوكس نيوز" الموالية للحزب الجمهوري لمدة ثماني سنوات.