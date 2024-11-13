المقاومة في العراق تستهدف بالمسيرات هدفين في وسط وشمال فلسطين المحتلة

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، هدفين في وسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة في بيانيها، أن هذه العمليات تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأمس، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات، شملت استهداف هدفين عسكريين في جنوب وشمال الأراضي المحتلة، وهدف حيوي في شمال الأراضي المحتلة.